الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة والمحسوسة 42

أرصاد
أرصاد

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح على كل الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلًا على كل الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح محدودًا على بعض المناطق، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء: 

القاهرة العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 26، 

الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، 

مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 25، 

سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27، 

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 30.

الأرصاد درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية حار الحرارة

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