الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بدء توافد الزعماء الأفارقة على بطرسبورج لحضور القمة الروسية- الإفريقية الثانية

القمة الروسية الأفريقية
القمة الروسية الأفريقية 2019- سوتشي

بدأ زعماء الدول الإفريقية صباح اليوم الأربعاء يتوافدون على مدينة بطرسبورج الروسية لحضور قمة منتدى "روسيا - إفريقيا" التي ستنعقد على مدار يومي 27 و28 من يوليو الجاري.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم في سان بطرسبرج لقاء ثنائيا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأيضًا مع رؤساء بنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس، حسبما صرح يوري أوشاكوف مساعد بوتين للشؤون الدولية، الذي أكد مشاركة 49 دولة إفريقية من 54 في القمة الروسية الإفريقية.

ووصل صباح اليوم رئيس الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا رئيس غينيا بيساو، عمر شيسوكو إمبال.

كما وصل الرئيس البوروندي إيفاريست نداييشيمي على رأس وفد رفيع، ورئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستين أرشينج تواديرا، حسبما أوردت شبكة روسيا اليوم.

عقد المنتدى الاقتصادي في إطار القمة

وتحتضن بطرسبورج قمة المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي الثاني هذا الأسبوع، في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والدول الإفريقية، والارتقاء بها إلى مستوى جديد.

ويهدف المنتدى لتنويع مجالات التعاون الروسي الإفريقي، وتحديد تطور هذه العلاقات على المدى الطويل، فيما سيتم تنظيم معرض واسع النطاق وعقد ورشات عمل في إطار المنتدى.

وسبقت منتدى بطرسبورج سلسلة من الزيارات والاتصالات المتبادلة على مستوى القادة والمسؤولين في روسيا ودول إفريقيا، أبرزها زيارات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى دول القارة السمراء.

وتتمتع روسيا بعلاقات وطيدة مع الدول الإفريقية، في ظل حضور لافت للشركات الروسية الكبرى في السوق الإفريقية، وبينها شركة "روسآتوم"، التي تنفذ مشروع الضبعة النووي في مصر، أول محطة كهروذرية لإنتاج الطاقة الكهربائية في إفريقيا.

وعقد المنتدى الروسي الإفريقي الأول في مدينة سوتشي الروسية يومي 23 و24 أكتوبر 2019، وشارك فيه أكثر من 6000 شخصية من روسيا و104 دول وأقاليم.

وحضر القمة 54 من قادة الدول الإفريقية، وتم توقيع 92 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تجاوزت تريليون روبل، كما عقدت 569 اجتماعا خلال المنتدى برعاية مؤسسة "روس كونجرس".

قمة روسيا - أفريقيا بطرسبورج المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي ​​​فلاديمير بوتين عبدالفتاح السيسي

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