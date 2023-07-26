الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

موسكو: مسيرات "التحالف الدولى" خرقت بروتوكولات عدم التصادم فى سوريا 12 مرة

طائرات التحالف
طائرات التحالف

أعلن مركز المصالحة الروسي، الثلاثاء، أن "التحالف الدولي" في سوريا بقيادة الولايات المتحدة انتهك بروتوكولات منع التصادم 12 مرة اليوم الماضي.

 

وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي أوليج جورينوف في منطقة التنف، حيث تمر الخطوط الجوية الدولية: "سُجلت 12 حالة انتهاك لبروتوكولات تفادي التصادم، المؤرخة في 9 ديسمبر 2019 يوميا، من جانب التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب تتعلق برحلات جوية لطائرات بدون طيار لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".

 

وأشار المسؤول الروسي إلى أن أربعة أزواج من مقاتلات "إف-16" وزوجا من مقاتلات "رافال" و"تيفون" التابعين لقوات "التحالف" خرقت الأجواء 12 مرة في منطقة التنف حيث تمر الخطوط الجوية الدولية.

 

وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها مركز المصالحة الروسي بأن التحالف الدولي يخرق بروتوكولات عدم التضارب مرات عديدة، وخلق حوادث تهدد الطائرات المدنية.

 

خروقات متكررة

ففي 12 يوليو الجاري صرح جورينوف، بأن التحالف الدولي خرق بروتوكولات عدم التضارب مرات عديدة، وخلق حوادث تهدد الطائرات المدنية، وفق قوله.

 

وقال حينها: "سُجلت عشرات الانتهاكات للأجواء السورية من قبل طائرتين مقاتلتين من طراز "إف–16" ومقاتلتين من طراز "رافال" ومقاتلتين من طراز "تايفون" تابعة للتحالف الدولي".

 

وأكد أن هذه الرحلات الجوية غير القانونية التي تقوم بها الطائرات المقاتلة التابعة لـ"التحالف الدولي"، تعتبر بمثابة متسبب مسبق وخطير لحوادث الطيران والحوادث التي تطال الطائرات المدنية في رحلات منتظمة.

 

كما أعلن يوم 18 يوليو الجاري أن القوات الروسية رصدت 14 انتهاكا لطائرات التحالف الدولي في الأجواء السورية، ستة منها في منطقة التنف من قبل مقاتلتين من طراز "إف – 16" ومقاتلتي "تايفون" تابعات للتحالف.

 

وفي وقت سابق، قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف إن اتهامات البنتاجون لروسيا بسلوك غير مهني في سماء سوريا تتجاوز اللباقة.

مركز المصالحة الروسي بروتوكولات خرق مسيرات التحالف الدولي ​سوريا​ الاجواء السورية 12 مرة

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