الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: الجلسات العامة شهدت نحو 65 متحدثاً فى المرة الواحدة

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار الوطني هو حوار بين القوى المجتمعية كافة، لتحديد أولويات العمل الوطني في المرحلة الحالية، حيث الهدف من الحوار الوصول إلى مخرجات تكون في صالح والمواطن.

 

جلسات الحوار الوطني

وأكد رشوان، خلال لقائه في برنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الجلسات العامة شهدت نحو 65 متحدثاً في الجلسة الواحدة، وهذا هو الجزء الأول من أهداف الحوار الوطني الذي وضُع لأجله.

 

وأضاف في حديثه، أن الجزء الثاني من الحوار، يتمثل في اجتماع المقررين والمقررين المساعدين وجمعهم كل اتجاهات الرأي في قضية معينة، وبلورة هذه الآراء للخروج بتوصيات نهائية.

 

اختصاصات رئيس 

وتابع:" الرئيس عبدالفتاح السيسي قال إنه سيوقع مباشرة بالموافقة على المقترحات التي تدخل في اختصاصاته، أو إحالتها إلى المؤسسات المختصة مثل البرلمان".

 

واستطرد:" أوكد أنه إذا لم يتم الاتفاق حول قضية معينة في أي لجنة من اللجان، بعد مناقشتها في جلسات عامة وجلسات خاصة، يصاغ مقترح خاص بكل وجهة نظر ثم يرفع إلى رئيس الجمهورية".

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