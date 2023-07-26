ضياء رشوان: الإخوان خططوا لاختطاف إعلامية شهيرة وأبلغتها سريعاً بتوخي الحذر

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني، إن ثورة ٢٥ كانت بمثابة المحاولات الأولى السياسية من قبل جماعة الإخوان الإرهابية للاستيلاء على الوطن، وهذا هو حلم الإخوان.

السيطرة الإخوانية



وأكد رشوان، خلال لقائه ببرنامج “حديث الأخبار” مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن أول من اعترض على المغالبة والاستلاء على كل شيء من قبل الإخوان كان حزب النور، حيث تم تقديم اعتراض مكتوب للرئيس مرسي بعد سيطرتهم على جميع الأماكن الحيوية المحلية.

وأضاف في حديثه، أنه كان هناك محاولات واضحة من الإخوان لاختطاف بعض الإعلاميين، معقبا: "الإخوان كانوا يخططوا لاختطاف إعلامية قديرة مصرية وأبلغتها بهذه النوايا سريعاً كي تأخذ احتياطاتها السلمية".

وتابع:" الإخوان لا يرضيهم المشاركة في الحكم على الإطلاق، حيث يريدون التمكين والمغالبة في الحكم، لأنهم يسيرون بمبدأ السمع والطاقة وليس النقاش والحوار".

الجيش المصري وحماية الوطنية



واستطرد:" الجيش المصري ليس نظاميا، إنما له دور تاريخي في بناء الدولة المصرية، والدليل على ذلك تقدم الجيش المصري في ثورتي 25 يناير و٣٠ يونيو للحفاظ على الوطنية والمواطنين".