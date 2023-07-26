الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خسائر بشرية ومادية.. حرائق الغابات كارثة تهدد الجزائر

حرائق الغابات
حرائق الغابات

تشهد الكثير من الدول حول العالم موجات شديدة الحرارة، أدت إلى اشتعال الكثير من الحرائق سواء في أوروبا أو أفريقيا، وكانت الجزائر على رأس هذه الدول، فشهدت الكثير من الأزمات والكوارث بسبب ارتفاع درجات حرارة الجو، واشتعلت النيران في غاباتها، مما أسفر عن سقوط الكثير من القتلى، تكبدت الجزائر خسائر فادحة على المستوي المادي والمعنوي.  

خسائر بشرية

كشفت وكالة الأنباء الجزائرية، عن حصيلة حرائق الغابات، وأكدت أنها وصلت إلى 43 قتيلا، منهم عناصر من الجيش الجزائرى، وكانت قد تسببت قوة الرياح فى تحويل اتجاه النيران تجاه الجنود، وهو ما أودى بحياة بعض من جنود الجيش الجزائري.

كما أكدت بعض التقارير عن وفاة عدد آخر من المدنيين فى غرب ولاية بجاية، وكانت عائلة من 6 أشخاص بينهم رضيع لم يكمل عقده الخامس من العمر، حاصرتهم النيران أثناء فرارهم، على متن قاربهم.

الولايات المتضررة

وأعلنت صباح الثلاثاء، وزارة الداخلية الجزائرية، عن توغل حرائق الغابات في 11 ولاية جزائرية، متواصلة ووصل عددها إلى 35 حريق، فى 8 ولايات، وعمل حوالى 8 آلاف عنصر أمني وعسكري على إخماد الحرائق، واستعانت بعض السلطات بالطائرات ذات السعة الكبيرة بى إى 200.

كما تركزت حرائق الغابات في ولايات شرقي البلاد ووسطها، وزادتها قوة الرياح تأججا وانتشارا، وصلت حرائق الغابات إلى مناطق سكنية مما أدى إلى إجلاء نحو 1500 شخص من منازلهم، سجلت ولايات بجاية والبويرة وجيجل الحرائق الأوسع رقعة، شهدت ولاية بجاية 10 حرائق، تلتها ولاية بومرداس بـ8 حرائق وولاية البويرة بـ7 حرائق.

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