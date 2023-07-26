الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

باحث سودانى: اجتماع قوى الحرية والتغيير فى القاهرة نقطة تحول فى الأزمة السودانية

اجتماع قوى الحرية
اجتماع قوى الحرية والتغيير في القاهرة

قال أشرف عبد العزيز رئيس تحرير صحيفة الجريدة السودانية، إن مشاركة قوى الحرية والتغيير في هذا اللقاء تعتبر نقطة تحول ذات أهمية بالنسبة لها وللدور الذي يمكن أن تلعبه القاهرة في حل أزمة الصراع الدامي في السودان. 

 

وأوضح عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ" لدستور" أن مشاركة قوى الحرية والتغيير من ناحية تنهي القطيعة مع مصر وتعطيها فرصة لتجسير الهوة مع أكثر القوى السياسية الفاعلة في الخرطوم. 

 

وتابع عبد العزيز أن نجاح القاهرة في تقريب الشقة بين قوى الكتلة الديمقراطية وقوى الحرية والتغيير تكون قطعت شوطا كبيرا في حل الازمة السودانية.

 

وعقد قيادة الحرية والتغيير اجتماعاً موسعاً يومي الإثنين والثلاثاء ٢٤ و٢٥ يوليو ٢٠٢٣م بالعاصمة المصرية القاهرة.

 

ويكتسب هذا الاجتماع أهميته لكونه الأول للحرية والتغيير بصورة مباشرة منذ اندلاع الحرب في ١٥ ابريل ودخولها شهرها الرابع مع تزايد المعاناة الإنسانية لشعبنا في الداخل والخارج.

قوى الحرية والتغيير الجريدة السودانية مشاركة اللقاء السودان

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