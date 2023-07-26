الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد البهواشى: رغم التحديات الداخلية والخارجية مصر تسير على خُطى التنمية الرقمية

الدكتور محمد البهواشي،
الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تسير على قدم وساق لتفعيل الجانب التجاري من خلال زيادة معدل الصادرات المختلفة لتوفير العملة الصعبة بالخزانة المصرية، ولهذا تسير الدولة بالتنمية المتوازنة والمتوازية في المشروعات والقطاعات المختلفة.

 

التنمية الرقمية المصرية


وأكد الدكتور محمد البهواشي،  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث الأخبار” مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن فكرة التحول الرقمي للشمول المالي أمر في غاية الأهمية، حيث حدث تحول تام في الخدمات المقدمة للمواطنين بالصورة التكنولوجية الحديثة، وهذا التحول يتميز بالاحكام والدقة إضافة إلى توفير جهد ووقت المواطن.

التنمية المصرية الشاملة

وأضاف في حديثه، أن التجربة التنموية المصرية أصبحت الدول المجاورة تستفيد منها بصورة كبيرة وتسعى إلى تطبيقها في كافة القطاعات، حيث أثبتت مصر قوتها من خلال أنها تسير في طريق التنمية الشاملة رغم التحديات العالمية التي جعلت كبرى الدول يتوقف لديها العنصر التنموي بل تسير نحو الانهيار.

محمد البهواش حديث الاخبار اكسترا نيوز التنمية الرقمية المصرية ريهام السهلي

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