الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رئيس اتحاد السلاح: ميدالية السيسي "مجرد بداية"

زياد السيسي
زياد السيسي

أعرب عبد المنعم الحسيني، رئيس الاتحاد المصري للسلاح، عن سعادته بالميدالية البرونزية التي أحرزها زياد السيسي في منافسات سلاح السيف ببطولة العالم للمبارزة التي تستضيفها مدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 22 حتى 31 يوليو الجاري.

وقال الحسيني، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح:"استطعنا تحقيق العديد من الإنجازات خلال الأعوام الماضية حيث حصدنا العديد من الميداليات في بطولات العالم للناشئين وسيطرنا على التصنيف الدولي للناشئين، كما تحسن تصنيف لاعبينا في الكبار، وكان ينقصنا ميدالية ببطولة العالم  نكلل بها مجهودنا وتكون بمثابة مؤشر كبير لنا قبل دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وأكد أن ميدالية زياد السيسي هي أول ميدالية لمصر في منافسات الفردي، والأولى لمصر في جميع المنافسات منذ برونزية منتخب سلاح الشيش في نسخة 1951 بمدينة ستوكهولم حين كانت المنافسة في الفرق تنحصر بين خمس دول.

أضاف:"هذه الميدالية لن تكون الأخيرة انتظروا منا المزيد من الانجازات وانتظرونا في أولمبياد باريس 2024 فهي هدفنا الرئيسي.

واستطاع زياد السيسي التتويج بالميدالية البرونزية في النسخة الجارية من بطولة العالم للسلاح بمدينة ميلانو الإيطالية عقب خسارته أمام الجورجي ساندرو بازادي المصنف الأول عالميًا بنتيجة 15–14 “اللمسة الذهبية” في نصف نهائي قوي.

زياد السيسي الحسيني زياد السيسي التتويج بالميدالية البرونزية بطولات العالم للناشئين احرزها زياد السيسي

الأكثر قراءة

بالأسماء حركة تنقلات الشرطة لعام 2023 كاملة

الفرصة الأخيرة.. تنبيه عاجل من مدرسة المتفوقين للبنين في عين شمس

تجديد الثقة فى مديرى أمن القاهرة والجيزة وقطاعى الأمن الوطنى والإعلام

بعد وفاته.. أسرة ضحية قاتل زوجته بالفيوم: "عدالة السماء بردت قلبنا"

مزارعو الفواكه بالغربية ينتقدون مزاد جناين المنشاوي بالقرشية.. و"الأوقاف" تحقق في الواقعة

تنقلات الداخلية.. "محمود أبوعمرة" سجل أمنى حافل بالنجاحات من القاهرة للإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

محاسن السنوسي

التجارة في السعادة

ماجد حبته

تقييم نظم غذاء العالم

جلال حمام

قصة نجاح مصرية سبقت الدول الغنية

محمد رفعت

محافظون وتجارب " 10 " حلم ثوار يوليو ! (1)

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا