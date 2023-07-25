حبس متهم بسرقة عدادات المياه بالقاهرة 4 أيام

قررت جهات التحقيق فى البساتين الجزئية، حبس شخص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك" بالقاهرة.

كانت قد نجحت وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص (له معلومات جنائية) حال وجوده بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزته عداد مياه "مجهول المصدر".

وبمناقشته عن مصدر العداد المضبوط أقر بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك"، وارتكابه 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط جميع المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.