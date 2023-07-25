الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهم بسرقة عدادات المياه بالقاهرة 4 أيام

ارشيفية
ارشيفية

قررت جهات التحقيق فى البساتين الجزئية، حبس شخص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك" بالقاهرة.

 

كانت قد نجحت وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص (له معلومات جنائية) حال وجوده بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزته عداد مياه "مجهول المصدر".

 

وبمناقشته عن مصدر العداد المضبوط أقر بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك"، وارتكابه 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط جميع المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

البساتين حبس سرقة عدادات المياه داخل العقارات القاهرة

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