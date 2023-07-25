الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عضو تنسيقية شباب الأحزاب: للنظم الانتخابية محددات يجب الالتزام بها

النائب أحمد مقلد
النائب أحمد مقلد

قال النائب أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية تحمل داخلها عدة أفكار حول النظام الانتخابي المصري، لذا يوجد داخل التنسيقية آراء متباينة حول هذا الأمر ولم يحدث الموافقة الإجمالية على نظام انتخابي حتى الآن.

النظام الانتخابي المصري 

وأكد مقلد، خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أنه يرى أن النظام الانتخابي الحالي يجب أن يتم مناقشته من عدة محاور.

محددات النظم الانتخابية

وأضاف في حديثه، أنه هناك مجموعة من المحددات يجب أن تتوفر في النظام الانتخابي السياسي المصري، كما أنه يجب أن يكون هناك مراقبة صارمة لتنفيذ تلك المحددات بحيادية شديدة.

وتابع: "تتمثل محددات النظام الانتخابي في المشروعية الدستورية، الملائمة أي أن يكون الانتخاب مناسب لجميع أطراف العملية الانتخابية، حق الترشح والانتخاب يكفله الدستور".

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