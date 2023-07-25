عميد "طب طنطا" يكشف أهمية المبادرات الطبية وتأثيرها على المواطنين

قال أحمد غنيم، أستاذ طب العيون وعميد كلية الطب بجامعة طنطا، إن مبادرة الكشف المبكر عن التقزم وعلاج الأنيميا والسمنة على الأطفال، من المبادرات المهمة بمصر، كما أن هدفها اكتشاف عناصر متميزة رياضية مندرجة تحت مبادرة صحة المرأة والجنين.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الأنيميا والتقزم يمكن علاجهما، مشيرًا إلى أن الكشف تم من أولى ابتدائي وحتى الصف الثالث الابتدائي، ويتم متابعة الطالب حتى سن الجامعة ويوجد نموذج للتعاون بين كل القطاع الطبي بمصر.

وأشار غنيم إلى أن عدد الأسرة بمستشفى طنطا كان 2500 سرير واليوم وصلنا 3200، وفي المستقبل القريب سيضاف 1000 سرير جديد، بسبب المبادرات الرئاسية ورفع قدرات المستشفيات وتطويرها.

شعور المريض باهتمام الدولة به

وتابع، أن مبادرة 100 مليون صحة والكشف عن فيروس سي والأمراض السارية ناس كثيرة اكتشفت إصابتها بالسكر للمرة الأولى وكذلك الضغط، مؤكدًا أنه يوجد فريق طبي كبير أدى لأن يشعر المريض باهتمام الدولة به مما أدى لزيادة التوعية بين المواطنين.

وأكد أن مبادرة الكشف المبكر عن السمع وزراعة القوقعة خلقت جيل مهرة من الأطباء وأحدث المبادرات الرئاسية طفرة طبية كبيرة، موضحًا أن مبادرات الاكتشاف المبكر عن الأورام نسب العلاج فيه 98%.