إيهاب منصور: القوائم النسبية الحل الأمثل للنظام الانتخابى

قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، إنه يميل بشكل كبير إلى القائمة النسبية في الانتخابات، حيث بداخلها الكثير من الإيجابيات.

الإصلاح السياسي الانتخابي

وأضاف النائب إيهاب منصور، خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أنه يأمل في إحداث إصلاح سياسي انتخابي متكامل، هذا الإصلاح الذي تأخر لسنوات عدة، معبرًا: "القائمة النسبية ستتيح مساحة أكبر لمشاركة الأحزاب السياسية الفعالة وغير الفعالة".

القوائم النسبية

وتابع: "القوائم النسبية يجب أن يكون للمرأة نسبة بها، أي بين كل أربعة مرشحين امرأة بحيث يكون للمرأة تواجد في كافة القوائم".

واستطرد: "هذه القوائم يجب أن يتم التحكم بها من خلال عدد من القواعد الأولية قبل انطلاق عملية الانتخاب".

وذكر: "القوائم النسبية بها قوائم صغيرة وكبيرة، ويكون داخل المحافظة الواحدة تنوع في القوائم".