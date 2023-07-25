الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

جمعية المؤلفين والملحنين تمنح المايسترو هانى فرحات العضوية الفخرية (صور)

هاني فرحات في جمعية
هاني فرحات في جمعية المؤلفين والملحنين

منحت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية “ساسيىرو”، برئاسة الدكتور مدحت العدل، العضوية الفخرية للموسيقار والمايسترو هاني فرحات، تقديرًا لخدماته الجليلة التي قدمها للارتقاء بالذوق العام في مصر.


وأوضحت الجمعية في بيان لها، أن منح العضوية الشرفية لـ هاني فرحات يعتبر تقديرًا رفيع المستوى تمنحه جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية، للشخصيات الهامة التي قدمت خدمات جليلة لها ولأهدافها وأولها الارتقاء بالذوق العام في مصر.

 

ونوهت الجمعية في بيانها، أن فرحات كان نموذجًا مشرفًا للموسيقى والفن المصرية، معقبة: “قد كنتم نموذجًا مشرفًا لموسيقار ومايسترو مصري ارتقى بالشكل الموسيقي للأغنية وحافظ على هويتها دون تفريط”.


كما قامت الجمعية بتكريم الموسيقار هاني فرحات، وتسلم درع التكريم من الدكتور مدحت العدل، رئيس الجمعية، وبحضور الشاعر فوزي إبراهيم، الأمين العام للجمعية، وعمر الجبيلي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، والشاعر الكبير مصطفى مرسي، والملحن الكبير حسن أش أش، والموسيقار ماجد عرابي، أمين صندوق الجمعية.

 
من جهته أكد الموسيقار هاني فرحات اعتزازه بتكريم الجمعية لأنها من أعرق المؤسسات الفنية، لافتًا إلى أنه يعتبره الأهم في حياته، ومن أساتذة وزملاء يعتز بهم.

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الدكتور مدحت العدل المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية المؤلفين والملحنين المايسترو هانى فرحات والمايسترو هاني فرحات

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