الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

فنون الإسماعيلية وأسيوط تصل مطروح فى "ثقافتنا فى إجازتنا"

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شهد النادي الاجتماعي بمطروح ليلة جديدة ضمن ليالي بمبادرة "ثقافتنا فى إجازتنا" التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني خلال فترة الصيف بالمحافظات الساحلية.

وقدمت فرقة أسيوط للفنون الشعبية بقيادة الفنان عمرو عبدالمحسن على مسرح النادي الاجتماعي عروضها لليلة الأولى، حيث قدمت مجموعة من الفقرات الاستعراضية التي تمثل التراث والفلكلور الصعيدي منها "العصا، التحميلة، التنورة، الحجالة".

وتضمن البرنامج الذي يقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، عرضًا لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية بقيادة الفنان ماهر كمال ومجموعة متميزة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور الإسمعلاوي منها "بتغني لمين يا حمام، سمسميتي، الصيادين، البدو، التنورة، نوح الحمام، ضم ضم"، بجانب فاصل غنائي للفنان ماهر كمال، قدم خلاله الأغاني التي تحمل التراث الشعبي لمدن القناة.

حضر الفعاليات محمد حمدي، مدير عام ثقافة مطروح، وعدد كبير من جماهير وأبناء مطروح، والضيوف المصطافين، حيث لاقت العروض المقدمة إقبالا وتفاعلا كبيرين.

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الهيئة العامة لقصور الثقافة مبادرة ثقافتنا في إجازتنا عمرو البسيوني الصيف فرقة أسيوط للفنون الشعبية مسرح النادي الإجتماعي

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