البيت الأبيض يعين مديرًا جديدًا للأمن السيبرانى

أعلن البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، تعيين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، هاري كوكر لمنصب مدير الأمن السيبراني الوطني.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تقديم إدارة بايدن مساعدة أمنية إضافية لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار

وأكد بيان البنتاجون أن المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا تشمل ذخائر دفاع جوي ومركبات مدرعة وأسلحة مضادة للدروع.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد الماضي، إن أوكرانيا استعادت 50% من أراضيها التي احتلتها روسيا، لافتاً إلى أن الهجوم المضاد لأوكرانيا يسير بصعوبة وسيستمر عدة أشهر.

وأشار إلى أن أوكرانيا ستتلقى مقاتلات F 16 من الولايات المتحدة، موضحًا أن التسليم سيستغرق عدة أشهر.

وأضاف بلينكن أنه يعتقد أن مشهد الهجوم المضاد سيتغير مع المعدات التي قُدمت لكييف وانتشار كل القوات الأوكرانية التي تم تدريبها في الأشهر الماضية، بحسب شبكة cnn الأمريكية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "قالت منذ البداية إن الأمر سيكون صعبًا".