سعر الدولار خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 25-7-2023

بلغ سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023، استقرارا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية، حيث سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 جنيه للبيع، و شهد سعره الدولار تصدرًا على محركات بحث "جوجل" خلال الفترة الماضية.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء خلال التعاملات المسائية

وشهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023، استقرارًا خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، ليسجل 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023، استقرارًا خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 خلال التعاملات المسائية في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 في البنك الأهلي المصري، خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 في بنك الإسكندرية خلال التعاملات المسائية سجل نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 في البنك التجاري الدولي خلال التعاملات المسائية استقرارًا مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.