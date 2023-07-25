الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أوسوريو يضم مهاجم شباب الزمالك لقائمة البطولة العربية

كالورس أوسوريو مدرب
كالورس أوسوريو مدرب الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ضم محمد صلاح زكي مهاجم فريق الشباب لقائمة الأبيض في البطولة العربية بعد الانتهاء من استخراج تصريح السفر الخاص به على أن يصل اللاعب إلى السعودية غدًا الأربعاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباريات البطولة العربية التي ستنطلق يوم 27 يوليو الجاري في السعودية.

وبانضمام محمد صلاح زكي ستضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط  الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداي – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط  الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي  الزمالك مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عكاظ بتدريبات تكتيكية قادها الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني استعدادا للقاء اتحاد المنستيري المقبل في البطولة العربية.

وقام المدير الفني بتحفيظ اللاعبين بعض الجمل الفنية استعدادا للمباريات المقبلة، واستمرت هذه الفقرة لمدة نصف ساعة تقريبا.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر السعودي  يوم 3 أغسطس المقبل.

اتحاد المنستيري التونسي استخراج تصريح السفر البطولة العربية الكولومبي خوان كارلوس محمد صلاح

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