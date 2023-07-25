الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الإفريقي لتنس الطاولة

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

استقبل د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خالد الصالحي، رئيس الاتحاد الإفريقي لتنس الطاولة، ومعتز عاشور، رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، لعرض خطة الاتحاد في الفترة القادمة.

تناول الاجتماع بحث سبل دعم وتطوير رياضة تنس الطاولة في مصر وإفريقيا، وعرض خطة الاتحاد لتحقيق المزيد من الإنجازات في هذه الرياضة، وتطوير برامج التدريب والتأهيل للمواهب الشابة، وتنظيم البطولات والمنافسات في مصر وإفريقيا.

وأكد د.أشرف صبحي خلال الاجتماع على دعم الحكومة المصرية لرياضة تنس الطاولة والرياضات الأخرى، وتوفير البنية التحتية اللازمة لتطويرها وتحقيق الإنجازات في المنافسات الدولية، كما أشاد بإنجازات المنتخبات المصرية في هذه الرياضة والتي حققت العديد من الإنجازات الرياضية على مستوى العالم.

وأعرب خالد الصالحي ومعتز عاشور عن شكرهم وتقديرهم لدعم الحكومة المصرية لرياضة تنس الطاولة، وأكدوا على أهمية توفير الدعم اللازم لتطوير هذه الرياضة وتحقيق المزيد من الإنجازات في المنافسات الدولية.

والتقى صباح اليوم وزير الرياضة ببطل العالم والمنتخب  المصري للإسكواش مصطفي عسل للوقوف على استعدادات اللاعب خلال المرحلة المقبلة .

واستعرض اللاعب البرامج والخطط الفنية التي يسعي في تنفيذها تنسيقا مع منظمة "PSA" والأجهزة المعاونة له التي تستهدف في الأساس إلى تحسين وتطوير أداءه وعدم تكرار الأخطاء الفنية التي قد تعرضه لعقوبات، ما يوثر علي مسيرته في اللعبة وتصنيفه العالمي خلال الفترة الحالية.

وهنأ وزير الشباب والرياضة اللاعب واسرته علي الانجاز الاخير الذي حققه اللعب بحصوله علي بطولة العظماء الثامنة CIB التي اعادت عسل الي الواجهة مرة اخري بعد فترة توقف واثني علي تحسن اداءه الفني بفضل الخطوات التي تم اعتمادها من خلال البرامج المتخصصة من قبل الجهاز المعاون للاعب (المعد النفسي والبدني والفني للاعب) خلال الشهور السابقة .

وأكد وزير الشباب دعمه الكامل لعسل وكافة ابطال اللعبة للحفاظ علي الريادة المصرية العالمية للعبة الاسكواش ، وان الدولة تعي تماما حجم التحديات التي يتعرض لها الابطال الرياضيين للحفاظ علي ريادتهم وتصدرهم منصات التتويج العالمية بلعبة الإسكواش.

خالد الصالحي خالد الصالحي ومعتز عاشور ومعتز عاشور تنس الطاولة الدكتور أشرف صبحي

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