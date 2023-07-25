الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسي: 3 أنواع خطيرة للإسلاموفوبيا أشدها التربية على التعصب الديني

الإسلاموفوبيا
الإسلاموفوبيا

قال الدكتور توفيق حميد، كاتب ومحلل سياسي، إنه عندما يحدث مشاكل اقتصادية بأي دولة، فإن الهجوم يأتي على أقليات وأن وجودهم هو سبب المشاكل ويبدأ نوع من الكراهية.

وأضاف “حميد” خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "مطروح للنقاش"، مع الإعلامية إيمان الحويزي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه يوجد 3 أنواع خطيرة للإسلاموفوبيا، أولها هو نوع يكره لأنه أوروبي تربى على التعصب الديني، وكراهية كل من يخالفه في الدين وهذا من الصعب التفاهم معه، والثاني يكون رد فعل لأحداث مثل أحداث 11 سبتمبر، ومازاد الأمر سوءًا هو رفض البعض تكفير "داعش"، مما زاد من ظاهرة الإسلاموفوبيا.

يوجد ناس مصالحها في وجود هذه الكراهية

وتابع أن الأمر الثالث هو الاستفادة فيوجد ناس مصالحها في وجود هذه الكراهية سواء استغلال سياسي أو اقتصادي لأنهم يأخذوا دعم من جهات دينية أو أن يكون هناك تبرير لبعض القرارات العسكرية لغزو دولة إسلامية. 

محلل سياسي 3 أنواع خطيرة الإسلاموفوبيا التعصب الديني الكراهية

مواد متعلقة

المفتى عن حرق المصحف: ممارسات تؤجج مشاعر الكراهية وتعكس مظاهر الإسلاموفوبيا

إحراق المصاحف.. هل تتحول الأزمة إلى صراع عراقى- سويدى؟

"الخارجية العراقية": السويد لم تتخذ إجراءات جادة ضد حرق المصاحف

إدانة دولية وعربية للسماح بحرق المصاحف بالسويد.. ما علاقة الناتو؟

«الحروب الصليبية الجديدة».. كتاب يكشف أسباب تحول الإسلاموفوبيا إلى خطر عالمي

الأكثر قراءة

التحقيق فى واقعة العثور على جثة بائع فى منزله بروض الفرج

لماذا لا يستطيع الرجل البقاء دون زواج بعد وفاة الزوجة؟.. استشارى نفسى تجيب

تيسير مطر: الجلسات المتخصصة بداية حقيقية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى

الأرصاد: الأسبوع المقبل بداية انكسار الموجة الحارة

رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولى والثقافى

"تاون جاس": بدء أعمال ملء الخزان الرئيسي بمحطة إضافة الرائحة بالتبيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

التجارة في السعادة

ماجد حبته

تقييم نظم غذاء العالم

جلال حمام

قصة نجاح مصرية سبقت الدول الغنية

محمد رفعت

محافظون وتجارب " 10 " حلم ثوار يوليو ! (1)

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

ماجد حبته

قوارب الموت.. مسار روما

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا