الإعدام شنقًا لعاطل أنهى حياة شخص وشرع فى قتل شقيقه بالمرج

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة عاطل بالإعدام شنقًا عقب أخذ الرأي الشرعي لفضيلة المفتي بإعدامه، فى اتهامه بقتل المجني عليه عمدا والشروع في قتل شقيقه، كما عاقبت بالسجن المشدد 15 عامًا لكل من شقيق المتهم وصديقه، لاشتراكه مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح محمود السنوسي، وعضوية المستشارين عاشور غرج إبراهيم، ومحمد سمير الغراب، وأمانة سر رجب شعبان ومحمد صابر.

كانت المحكمة قد أحالت في جلسة سابقة أوراق المتهم الأول لفضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وأحالت النيابة العامة المتهمين لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين " محمد. و. ا" 22 عامًا، "إبراهيم. و. ا" 24 عامًا، وصديقه "صابر. ص" 34 عامًا، وذلك على خلفية التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 28610 لسنة 2022 جنايات المرج.

تعود تفاصيل الواقعة لشهر أبريل من العام الماضي، عند نشوب مشاجرة بين طرفي الواقعة، قام على أثرها المتهمون بإعداد العدة والتوجه لمحل إقامة المجني عليهم، مستقلين دراجة بخارية ومحرزين أسلحة نارية وبيضاء، ومرددين عبارات تهديد ووعيد لوالد المجني عليه المتوفي وأهله قائلين" هنقتلك يا صبري انت وعيالك".

وما أن ظفروا بالمجني عليهم حتى أطلق المتهم الأول عيارًا ناريًا صوب المجني عليه المتوفي"أشرف صبري" واستقرت في صدره وجسده، وأودت بحياته في الحال، قاصدًا إزهاق روحه.

كما شرعوا في قتل شقيقه" صلاح صبري"18 عامًا عامل بجراج سيارات، بأن أطلق المتهم الأول صوبه عيارًا ناريًا أصاب يده وبطنه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، كما شرعوا في قتل المجني عليه" أدهم. ع" 19 عامًا طالب بمعهد فني، وأصيب بطلق خرطوش في عينه فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

وبإجراء التحريات اللازمة وسماع أقوال شهود العيان، تمكن رجال المباحث بقسم شرطة المرج من ضبط المتهمين الثلاثة، والأسلحة النارية والبيضاء المستخدمة في المشاجرة.