الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح: مسابقة لاختيار أحسن قرية في تيسير وتوفير الخدمات للمواطنين

محافظ مطروح
محافظ مطروح

أطلق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مسابقة بين رؤساء القرى لاختيار أحسن قرية في تيسير وتوفير الخدمات للمواطنين مع التأكيد على دور رؤساء القرى ومتابعتهم المستمرة  والاستماع لاحتياجات وطلبات المواطنين. 


جاء ذلك خلال اجتماع محافظ مطروح مع رؤساء القرى بمدينة مرسى مطروح بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح ورؤساء قرى مدينة مرسي مطروح ومديري الإدارات المعنية بالمحافظة. 


وناقش محافظ مطروح مع رؤساء القرى مطالب واحتياجات كل قرية والإمكانيات المتاحة والتشديد على متابعة جهود النظافة ومنع التعديات على أراضى الدولة  والاستقرار في تقديم الخدمات سواء بالوحدات الصحية والمدارس ومراكز الشباب والكهرباء والطرق الداخلية والمياه وغيرها وتوافر الخدمات المختلفة بالقرية وتشغيلها بالشكل الجيد والإبلاغ عن أى معوقات لسرعة حلها. 

  
وشدد على تحمل رؤساء القرى لمسئوليتهم كقناة اتصال بين المحافظة وأهالى القرية، ومحاسبة أى تقصير مع متابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية  وكفاءة البنية التحتية، وضرورة تواصلهم الدائم والمستمر مع الأهالي ومتابعة شكواهم لسرعة حلها، مع حصر مطالبهم ورفعها لمجلس المدينة أو للمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الامكانيات والموارد المتاحة  أوالتنسيق بشأنها مع الجهات المعنية.


وأكد محافظ مطروح كذلك على أهمية ودور رؤساء في حصر كافة مطالب القرى لطرحها في الخطط الاستثمارية للمحافظة وفق الأولويات والاعتمادات المالية المتاحة، موجها كذلك أنه سيتم عقد لقاء دورى شهرى مع رؤساء القرى ومتابعة ما يتم تنفيذه وأى معوقات لمواجهتها. 

 

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التعديات على اراضي الدولة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المشروعات التنموية والخدمية تنفيذ المشروعات التنموية محافظ مطروح مدينه مرسي مطروح

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