مراسل إكسترا نيوز: الجلسات الثرية للحوار الوطني تشهد حالة من تباين الآراء

قال إبراهيم عزت، مراسل اكسترا نيوز، إن الجلسات الثرية للحوار الوطني ما زالت تشهد حالة من النقاش، وتباين في الآراء، لذلك تم مد الجلسة المتعلقة بمباشرة الحقوق السياسية التي تأتي على جدول أعمال المحور السياسي، وبالتوازي في نفس التوقيت نتابع أيضًا الجلسة المتعلقة بلجنة الصحة ضمن لجنة المحور المجتمعي.

وأضاف عزت، خلال لقائه عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الحوار الوطني أعلن عن خطوة جديدة نحو الطريق إلى الجمهورية الجديدة بمساحات مشتركة ما زال المشاركون في جلسات الحوار الوطني يستكملون النقاشات فيما يخص الموضوعات.

وتابع: تابعنا على مدار الأشهر القليلة الماضية حينما أطلق الحوار الوطني في جلساته النقاشية في 21 مايو الماضي، حيث أننا نتحدث عن عدد كبير من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك من جميع الأطياف وكافة التوجهات والتيارات، من خلال مشاركة المئات في الجلسات العامة.

الجلسات المتخصصة لا تتضمن أكثر من 15 شخصًا

ولفت مراسل اكسترا نيوز، إلى أن الجلسات المتخصصة لا تتضمن أكثر من 15 شخصًا لبلورة الصيغة النهائية للموضوعات المتعلقة بجلسات الحوار الوطني لتقديمها أولًا لمجلس الأمناء، ثم تقديمها للرئيس عبد الفتاح السيسي.