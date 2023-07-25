الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"الأوقاف" تقيم أمسية لكبار المبتهلين بمسجد الحسين.. السبت

وزاة الأوقاف
وزاة الأوقاف

تقيم وزارة الأوقاف أمسية ابتهالية كبرى لكبار المبتهلين مساء السبت 29 يوليو 2023م عقب صلاة العشاء بمسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه- بالقاهرة.

يأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف الريادي في عمارة بيوت الله -عز وجل- مبنى ومعنى، ونشر سماحة الإسلام، وإحياء دولة الابتهال الديني.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن المبتهلين هم: 
1. المبتهل محمد عبدالقادر أبوسريع.
2. المبتهل أحمد مقلد.
3. المبتهل حسين السويفي.
4. المبتهل محمد عبدالحميد جاد.
5. المبتهل عبدالله بدران.
6. المبتهل مصطفي الشجري.
7. المبتهل أحمد راشد.
8. المبتهل محمد عادل الأعسر.
9. المبتهل محمود صوفي.
10.  المبتهل زياد عادل.

وأشارت الأوقاف إلى أن الأمسية الابتهالية بإشراف فني للشيخ السيد عبدالمجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، والدكتور أسامة فخري الجندي، مدير عام شئون القرآن الكريم.

وزارة الأوقاف كبار المبتهلين مسجد الإمام الحسين الإمام الحسين

الأكثر قراءة

أزمة بوراك ووالده.. هل تعرض العالم لخديعة من الشيف التركى؟ (تحليل)

وقف نظر دعوى محمود الخطيب ضد مرتضى منصور بتهمة «السب والقذف»

مريض من أسابيع.. طليق بوسى أدلى بأقواله فى قضية "سرقة إيصالات الأمانة"

لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بوابة الأزهر الشريف

جثة مبتورة الساقين تكشف السر.. القصة الكاملة لجريمة "العشق المجنون" بالغربية

النصر السعودى يتعادل سلبيًا مع باريس سان جيرمان وديًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

ماجد حبته

قوارب الموت.. مسار روما

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا