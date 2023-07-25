"الأوقاف" تقيم أمسية لكبار المبتهلين بمسجد الحسين.. السبت

تقيم وزارة الأوقاف أمسية ابتهالية كبرى لكبار المبتهلين مساء السبت 29 يوليو 2023م عقب صلاة العشاء بمسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه- بالقاهرة.

يأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف الريادي في عمارة بيوت الله -عز وجل- مبنى ومعنى، ونشر سماحة الإسلام، وإحياء دولة الابتهال الديني.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن المبتهلين هم:

1. المبتهل محمد عبدالقادر أبوسريع.

2. المبتهل أحمد مقلد.

3. المبتهل حسين السويفي.

4. المبتهل محمد عبدالحميد جاد.

5. المبتهل عبدالله بدران.

6. المبتهل مصطفي الشجري.

7. المبتهل أحمد راشد.

8. المبتهل محمد عادل الأعسر.

9. المبتهل محمود صوفي.

10. المبتهل زياد عادل.

وأشارت الأوقاف إلى أن الأمسية الابتهالية بإشراف فني للشيخ السيد عبدالمجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، والدكتور أسامة فخري الجندي، مدير عام شئون القرآن الكريم.