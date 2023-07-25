مجلس النواب الليبى يعتمد خريطة إجراء الانتخابات.. ويفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الثلاثاء، إقرار واعتماد خارطة الطريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة “6+6” المشتركة بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري.

وكانت اللجنة المشتركة “6+6” المنبثقة عن مجلسي النواب والدولة انتهت من قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وقدمته إلى المجلسين للموافقة عليه.

جاء ذلك خلال كلمة عقيلة صالح في جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء بمقر المجلس في مدينة بنغازي برئاسته وبحضور نائبيه الأول والثاني.

وقال عقيلة صالح خلال جلسة البرلمان إن مجلس النواب صاحب الاختصاص في منح الثقة للحكومة دون غيره على أساس برنامجها الانتخابي.

تفاصيل موافقة البرلمان الليبي على قانون الانتخابات

وأعلن عقيلة صالح خلال الجلسة إقرار خارطة الطريق، المسار التنفيذي لقوانين لجنة "6+6"، وفق التعديلات التي أبداها مجلس النواب مع إحالة تعديلات مجلس النواب إلى مجلس الدولة الاستشاري لإقرارها.

كما أعلن رئيس المجلس أيضًا فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة لمدة 20 يوما من تاريخ اعتماد خارطة الطريق.

وأوضح عقيلة صالح أن البرلمان سيعدل في خارطة الطريق المقدمة من لجنة “6+6” بند أن مجلس النواب دون غيره هو صاحب الاختصاص الوحيد بمنح الثقة للحكومة، كما سيعدل الخارطة أيضًا بحيث يتم منح الثقة للحكومة وفق برنامج عملها، على أن تكون حكومة مصغرة ووفقًا للأقاليم الثلاثة.

وشدد رئيس مجلس النواب الليبي على أن ما أقر في جلسة المجلس ما قبل عيد الأضحى غير قانوني وما نتج عنها كأن لم يكن وباطل.