الصحة: تقديم 11 مليونًا و652 ألف خدمة ضمن حملة «100 يوم صحة» خلال 30 يومًا

كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، عن إجمالى الخدمات المقدمة ضمن حملة «100 يوم صحة» على مدار 30 يومًا من إنطلاقها، حيث بلغت 11 مليونًا و652 ألف خدمة في كل محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تقديم 449 ألفًا و365 خدمة أمس الإثنين 24 يوليو ضمن حملة «100 يوم صحة» وتضمنت 14 ألفًا و398 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 32 ألفًا و620 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ2448 طفلًا، فيما قدمت 48 ألفًا و609 خدمات، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 5 آلاف و137 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و7 آلاف و981 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 2603 مواطنين ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ17 ألفًا و18 مواطنًا.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملء 17 ألفًا و543 استمارة استبيان، مضيفًا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 10 آلاف و884 مواطنًا.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».