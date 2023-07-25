الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ البحر الأحمر: استثناء مدينة الغردقة من مخالصة الضرائب العقارية

محافظ البحر الاحمر
محافظ البحر الاحمر

أعلن اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، عن موافقة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لاستثناء مدينة الغردقة من مخالصة الضرائب العقارية، لتسهيل إجراءات التعاقد على خدمة الصرف الصحي بالمناطق التى تم دخولها الخدمة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والسياح في المحافظة.

وأوضح محافظ البحر الأحمر أن هناك  أكثر من ١٢ تقسيما داخل مدينة الغردقة، تم دخول خدمة الصرف الصحى لها ، منها  منطقة الكوثر، وطريق المطار، ومنطقة غرب الحجاز، ومنطقة دير مار مينا، ومنطقة الميناء من ميدان السقالة وحتى مسجد الوهاب وخلف القسم القديم. وتقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى باستقبال المتعاقدين يوميا، واستكمال إجراءات المقايسة الخاصة بكل مبنى سكني للمواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة.

وأكد أنه سيتم منح فترة سماح لمدة أسبوعين، لتسهيل إجراءات التعاقد على الصرف الصحي للمناطق المذكورة سابقًا، وهذا يأتي في سياق حرص السلطات المحلية على تسهيل العمليات وتحقيق التقدم في تحسين البنية التحتية للمحافظة.

وإشار إلى أنه سيتم  إزالة جميع الغرف غير القانونية المستخدمة للصرف الصحي، وذلك بالتزامن مع توقيع غرامات قانونية على المخالفين، لضمان تنفيذ هذا التطوير بشكل مستدام وتحسين الخدمات الصحية والبيئية للمواطنين في المحافظة.

يأتي هذا القرار كنتيجة للتعاون المشترك بين محافظة البحر الأحمر ووزارة المالية، بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير بيئة صحية ونظيفة للمدينة، وتعزيز الاستدامة البيئية في المنطقة.

إجراءات التعاقد البنية التحتية الدكتور محمد معيط وزير المالية اللواء عمرو حنفي هيئة موانئ البحر الأحمر دكتور محمد معيط وزير المالية مدينة الغردقة

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