وزير الرياضة يلتقى مصطفى عسل بطل العالم فى الاسكواش

التقى اليوم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ببطل العالم والمنتخب المصري للاسكواش، مصطفى عسل، للوقوف على استعدادات اللاعب خلال المرحلة المقبلة.

حيث استعرض اللاعب البرامج والخطط الفنية التي يسعى في تنفيذها تنسيقًا مع منظمة "PSA" والأجهزة المعاونة له، والتي تستهدف في الأساس تحسين وتطوير أدائه وعدم تكرار الأخطاء الفنية التي قد تعرضه لعقوبات مما يؤثر على مسيرته في اللعبة وتصنيفه العالمي خلال الفترة الحالية.

هنأ وزير الشباب والرياضة اللاعب وأسرته على الإنجاز الأخير الذي حققه اللاعب بحصوله على بطولة العظماء الثمانية CIB، والتي أعادت عسل إلى الواجهة مرة أخرى بعد فترة توقف، وأثنى على تحسن أدائه الفني بفضل الخطوات التي تم اعتمادها من خلال البرامج المتخصصة من قبل الجهاز المعاون للاعب (المعد النفسي والبدني والفني للاعب) خلال الشهور السابقة.

وأكد وزير الشباب والرياضة على دعمه الكامل لعسل وكافة أبطال اللعبة، للحفاظ على الريادة المصرية العالمية في لعبة الاسكواش، وأن الدولة تدرك تمامًا حجم التحديات التي يتعرض لها الأبطال الرياضيون للحفاظ على ريادتهم وتصدرهم منصات التتويج العالمية في لعبة الإسكواش.