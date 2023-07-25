الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يلتقى مصطفى عسل بطل العالم فى الاسكواش

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

التقى اليوم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ببطل العالم والمنتخب المصري للاسكواش، مصطفى عسل، للوقوف على استعدادات اللاعب خلال المرحلة المقبلة.
حيث استعرض اللاعب البرامج والخطط الفنية التي يسعى في تنفيذها تنسيقًا مع منظمة "PSA" والأجهزة المعاونة له، والتي تستهدف في الأساس تحسين وتطوير أدائه وعدم تكرار الأخطاء الفنية التي قد تعرضه لعقوبات مما يؤثر على مسيرته في اللعبة وتصنيفه العالمي خلال الفترة الحالية.
هنأ وزير الشباب والرياضة اللاعب وأسرته على الإنجاز الأخير الذي حققه اللاعب بحصوله على بطولة العظماء الثمانية CIB، والتي أعادت عسل إلى الواجهة مرة أخرى بعد فترة توقف، وأثنى على تحسن أدائه الفني بفضل الخطوات التي تم اعتمادها من خلال البرامج المتخصصة من قبل الجهاز المعاون للاعب (المعد النفسي والبدني والفني للاعب) خلال الشهور السابقة.

وأكد وزير الشباب والرياضة على دعمه الكامل لعسل وكافة أبطال اللعبة، للحفاظ على الريادة المصرية العالمية في لعبة الاسكواش، وأن الدولة تدرك تمامًا حجم التحديات التي يتعرض لها الأبطال الرياضيون للحفاظ على ريادتهم وتصدرهم منصات التتويج العالمية في لعبة الإسكواش.

وزير الشباب والرياضة الاسكواش هنأ وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة فريق نواة للمسرح

الأكثر قراءة

أزمة بوراك ووالده.. هل تعرض العالم لخديعة من الشيف التركى؟ (تحليل)

وقف نظر دعوى محمود الخطيب ضد مرتضى منصور بتهمة «السب والقذف»

مريض من أسابيع.. طليق بوسى أدلى بأقواله فى قضية "سرقة إيصالات الأمانة"

لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بوابة الأزهر الشريف

النصر السعودى يتعادل سلبيًا مع باريس سان جيرمان وديًا

عقب وفاة طليق بوسى.. قانونيون يوضحون مصير قضية "سرقة الشيكات"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

ماجد حبته

قوارب الموت.. مسار روما

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا