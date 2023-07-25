الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسلة "DMC" تُعلن موعد بطولة "البادل" ضمن فعاليات مهرجان العلمين

جريدة الدستور

قالت هدير جميل، مراسلة فضائية "DMC"، إن هناك تحديًا قائمًا لـ جيت سكي، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، لافتة إلى أن اليوم يشهد تجهيزات قوية لبطولة "البادل" الدولية المقرر انطلاقها غدًا 26 يوليو في المنطقة الشاطئية.

ولفتت إلى أن البادل هى رياضة جماهيرة عالمية ولكنها انتقلت لمصر خلال السنوات الأخيرة، وقريبًا ستنضم إلى الألعاب الأوليمبية.

"البادل" هى رياضة من رياضات المضرب تختلف عن رياضة التنس الأرضى المعروفة فى الولايات المتحدة وكندا، وعادة ما تلعب البادل بشكل زوجى فى ملعب مغلق بنحو 25% أصغر من حجم ملعب التنس.

فعاليات مهرجان العلمين بطولة البادل DMC

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