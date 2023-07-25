الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

زياد السيسي يتأهل لثمن نهائي سلاح السيف ببطولة العالم للمبارزة

زياد السيسي
زياد السيسي

تأهل زياد السيسي لثمن نهائي منافسات سلاح السيف ببطولة العالم للمبارزة في الثلاث أسلحة للرجال والسيدات، والتي تستضيفها مدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 22 حتى 31 يوليو الجاري.

ونجح اللاعب في تحقيق الفوز على نظيره ماتي سيدو بمنتخب رومانيا بنتيجة 15-11 في دور الـ32 ليتأهل لثمن النهائي ويواجه تاماس ديكسي لاعب المجر.

وكان “السيسي” قد حقق صباح اليوم الفوز على نظيره أندري نيكولايس لاعب منتخب ايسلندا بنتيجة 15-7 بدور الـ64 الرئيسي.

تضم قائمة منتخب مصر للرجال كل من زياد السيسي ومحمد عامر وأدهم معتز ومدحت معتز ويشرف على فريق سلاح السيف الفرنسي فينسين وجمال عبداللطيف.
ويترأس بعثة منتخب مصر كل من: طارق الحسيني نائب أول رئيس الاتحاد المصري للسلاح وميرفت حسنين عضو مجلس إدارة الاتحاد، كما يرافق البعثة كل من: أيمن غنيم مدير إداري المنتخب ومحمد الجمال أخصائي الاحمال ومحمد الششتاوي طبيب الفريق واسلام سعيد مندوب البنك الأهلي.

ويحضر منافسات البطولة عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح بصفته نائب الاتحاد الدولي.

 

البنك الأهلي طارق الحسيني أيمن غنيم زياد السيسي تأهل زياد السيسي لثمن نهائي

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