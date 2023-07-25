الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الخميس.. الأوبرا تنظم حفلا للدارسين بمركز تنمية المواهب بالإسكندرية

مواهب الاوبرا
مواهب الاوبرا

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا للدارسين بمركز تنمية المواهب بالإسكندرية تحت إشراف الدكتورة هدى حسنى وذلك فى السابعة والنصف مساء الخميس 27  يوليو بمسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " .

يتضمن برنامج الحفل فقرات متنوعة تضم مقتطفات من أشهر المؤلفات العالمية والعربية لفصول العود ، الجيتار ، البيانو ، الفلوت والإيقاع بالإضافة الى فاصل طلاب فصل الغناء العربى .

يذكر ان مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون، ويضم اقساما متعددة، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم خلال فترة الدراسة.

أشهر المؤلفات العالمية الأوبرا الاسكندري الإسكن الدكتور خالد داغر الدكتورة الغناء العربي

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