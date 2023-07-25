الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الإنقاذ النهري ينتشل جثمان شاب من ترعة أم الرزق بشربين

جثه
جثه

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية، من انتشال جثمان شاب غرق في مياه ترعة أم الرزق التابعة لمركز شربين، بعدما جرفه التيار أثناء استحمامه، وتم نقله لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادى مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين، بغرق شاب في ترعة أم الرزق التابعة لدائرة المركز.

 

وانتقل ضباط مباحث مركز شربين وقوات الإنقاذ النهري لمكان البلاغ، وبالفحص تبين غرق شاب يدعى الحسين نشأت حامد عوض 16 سنة، عامل، ومقيم بعزبة نمرة 1 التابعة لقرية أم الرزق، وذلك بعدما جرفه التيار أثناء استحمامه بالترعة.

 

جرى انتشال جثمان الشاب ونقله لمشرحة مستشفى شربين، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

 

قوات الانقاذ النهري محافظة الدقهلية جثمان غرق شربين

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