الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا باسيليوس يلتقي شمامسة الرهبنة الكومبونيانية

الأنبا باسيليوس
الأنبا باسيليوس

التقى الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صباح اليوم، بشمامسة الرهبنة الكومبونيانية، وذلك بمقر المطرانية.

وعرض الشمامسة خبراتهم، من خلال خدمتهم، بكنائس الإيبارشية، حيث عبروا عن امتنانهم إلى لصاحب النيافة، لمنحهم خبرة الخدمة، داخل الإيبارشية. تضمن اللقاء أيضًا كلمات التشجيع من الأب المطران، متمنيًا للجميع خدمة مثمرة.

 

وعلى صعيد متصل، كان قد استقبل نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، في الندوة التكوينية الثانية بالإيبارشية.

تقام الندوة الثانية، بمبنى التكوين والخدمات، بسمالوط، بقيادة مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية.

حضر اللقاء عدد من كهنة الإيبارشية، حيث رحب الأنبا باسيليوس بالأنبا توماس، حيث أكد مطران إيبارشية المنيا للحاضرين، أهمية الاستفادة من جميع فقرات الندوة التكوينية.

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