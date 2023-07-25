"دونيتسك" تعلن تدمير 30% من المعدات العسكرية الغربية المقدمة لأوكرانيا

أعلنت سلطات دونيتسك الموالية لروسيا عن تدمير 30% من المعدات العسكرية الغربية المقدمة لأوكرانيا، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وأكدت السلطات الموالية لروسيا أن الوضع على خط التماس فى محور دونيتسك معقد لكنه تحت السيطرة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، عن إحباط جميع محاولات هجوم قوات كييف المضاد على مختلف المحاور اليوم، والقضاء على أكثر من 600 عسكري أوكراني وإسقاط 35 مسيرة وتدمير العشرات من نقاط القيادة ومخازن الأسلحة.

كما أكد الدفاع الروسية أن القوات الروسية صدت جميع المحاولات الهجومية في محوري دونيتسك وكراسني ليمانسك ولوجانسك ودونيتسك، وقضت على أكثر من 160 جنديًا أوكرانيًا, ودمرت العديد من الأسلحة بجانب مستودع ذخيرة للواء 110 الأوكراني بالقرب من أفدييفكا في دونيتسك.