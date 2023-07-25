الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مهرجان الغردقة لسينما الشباب يحتفل بمئوية أول فيلم مصري روائي قصير

بوستر
بوستر

يحتفل مهرجان الغردقة الدولي لسينما الشباب في دورته الأولى التي تقام خلال الفترة من 21 وحتى 27 سبتمبر المقبل  بمئوية أول فيلم روائي مصري قصير وهو  فيلم "برسوم" يبحث عن وظيفة" للمخرج محمد بيومي والذي يعتبر أول فيلم روائي قصير صناعه من المصريين  حيث مخرجه ومؤلفه ومنتجه ومدير تصويره والمونتير والممثلين مصريين. 

وقال الناقد محمد سيد عبد الرحيم المدير الفني للمهرجان : بدأ "بيومي" تصوير الفيلم في الثاني عشر من سبتمبر 1923 ليعتبر هذا التاريخ هو الميلاد الحقيقي للسينما المصرية بعد سنوات من صنع أفلام في مصر بيد صناع أفلام  أجانب. 

وأشار إلى أن هذا الفيلم يعتبر فاتحة الخير على السينما المصرية حيث بدأ بعده العمل على مجموعة من الأفلام القصيرة ثم جاء فيلم "ليلي" بعام 1927 ليكون أول فيلم مصري روائي طويل لتتوالى بعدهما الأفلام المصرية.

وأضاف : كان لبيومي دورا كبيرا في بداية السينما المصرية حيث أنتج وصور وأخرج ومثل في أفلامه بالإضافة إلى تأسيسه لشركة إنتاج واستوديو ووحدة مونتاج والتي كانت نواة لاستوديو مصر الذي أسسه طلعت حرب في منتصف الثلاثينيات.

ومن جانبه قال الكاتب الصحفي قدري الحجار مدير المهرجان : أنه سوف يتم عرض فيلم "برسوم يبحث عن وظيفة" ضمن فعاليات المهرجان بالإضافة إلى إقامة ندوة عن مئوية السينما المصرية يتحدث فيها مجموعة من المؤرخين وصناع السينما ليلقوا الضوء على تاريخ السينما المصرية ويناقشون حاضرها من أجل رسم ملامح مستقبلها.

وأوضح أن المهرجان يخصص في دورته الأولي أكثر من احتفالية سينمائية ووطنية منها الإحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة في عام 1973 وإحتفالية أخري بمناسبة مرور 15 عاما علي رحيل المخرج يوسف شاهين ويلقي نظرة جديدة علي أفلامه التي قدم خلالها فرصا للشباب في عناصر صناعة الفيلم المختلفة من كتابة وتمثيل وإخراج وتصوير ومونتاج وموسيقى وغناء وديكور وتصميم ملابس .

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