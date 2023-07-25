«بكره أبويا».. شاب قتل والده وهشم رأسه في السيدة زينب

«أنا بكره أبويا وحالتي النفسية تأثرت بوفاة أمي ».. بهذه الكلمات سرد المتهم بقتل والده وسحل جسده في منطقة السيدة زينب اعترافاته أمام نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، حتى قررت المحكمة إيداعه مصحة عقلية لمدة 45 يومًا لملاحظة حالته الصحية.

- صوت ارتطام وجثة على الباب

البداية، تعود إلى شهر عندما تعدى شاب عاطل على والده بالضرب وساقه على سلالم العقار في طابقين من الطابق الثامن حتى السادس مما أسفر عن تهشيم رأسه وتركه جثة أمام شقة الجيران، الذين خرجوا الاكتشاف الأمر فوجدوا جارهم جثة هامدة وابنه يحاول الفرار، حتى تم ضبطه.

- اعترافات المتهم



وتابع المتهم أنه خريج كلية حقوق وعاطل عن العمل منذ التخرج ويمر بحالة نفسية سيئة نتيجة مرض الاكتئاب منذ وفاة والدته وتركه وحيدًا مع والده الذي لا يحبه .

وقال أنه كان دائم التعدي على والده في الشارع وفي البيت للتخلص من الكبت النفسي وليست هذه أول مرة يتعدى عليه بالضرب، موضحًا أنه كان يجبر والده الموظف على عدم الخروج للعمل ويمنعه من عمله على مدى أوقات متعددة حتى تسبب في فصله عن العمل وأصبحا الأثنين عاطلين عن العمل مما أدى إلى إساءة الأمر والوضع أكثر .

وأضاف المتهم أنه كان لا يمر يومًا إلا ويتشاجر مع والده ويتعدى عليه بالضرب مستغلًا صغر جسمه، موضحًا أن يوم الوفاة كان يضربه وحاول إخراجه من المنزل فضرب رأسه بالحائط وسحله على سلالم طابقين من الطابق الثامن حتى السادس وعندما تبين أنه لا يتحرك تركه.

كانت النيابة، قد قررت إيداع المتهم 45 يومًا في مصحة الأمراض العقلية لمتابعة وملاحظة حالته الصحية وبيان إذا كان يعاني من مرض نفسي من عدمه وخاصة وقت ارتكابه الواقعة.



- تفاصيل البلاغ

كانت تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة السيدة زينب وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وعثر على جثة «ش. و»، 57 سنة، مقتول بطعنات بالبطن والصدر.

وتبين سقوطه من الطابق الثامن للطابق السادس، ودلت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقع نجله فى مشاجرة بينهما.

ويقوم رجال المباحث بسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.