"ليكيب": مبابي يُقاضي باريس سان جيرمان في هذه الحالة

فجرت تقارير صحفية مفاجأة بشأن علاقة كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بإدارة ناديه.

واستبعدت إدارة نادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي من قائمة الفريق المسافرة إلى اليابان لخوض المعسكر الإعدادي للموسم الجديد، على خلفية إبداء اللاعب رغبته في الرحيل عن صفوف النادي عقب نهاية عقده.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ليكيب"، فإن كيليان مبابي سيكون بإمكانه مقاضاة نادي باريس سان جيرمان في حالة استمرار استبعاده من قائمة الفريق حتى 1 سبتمبر المقبل.

وانضم كيليان مبابي لصفوف باريس سان جيرمان قادمًا من فريق موناكو في صفقة إعارة مصحوبة بشرط شراء في نهاية الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، وتم تفعيل شرط الشراء في الصيف التالي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن باريس سان جيرمان قد يواجه العديد من العقوبات ومن بينها خرق العقد بسبب خطأ صاحب العمل.

وعرضت إدارة نادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي للبيع، في ظل استمرار رفضه تمديد عقده مع النادي.

وأفادت شبكة "سكاي سبورتس"، بأن إدارة النادي الباريسي وافقت على عرض نادي الهلال السعودي والمقدر بـ330 مليون يورو لضم اللاعب.

فيما سينتظر ريال مدريد حتى الأسبوع الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، قبل التقدم بعرض للتعاقد مع كيليان مبابي، والذي أبدى رغبته في الانتقال للفريق الملكي.