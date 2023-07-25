الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"ليكيب": مبابي يُقاضي باريس سان جيرمان في هذه الحالة

مبابي
مبابي

فجرت تقارير صحفية مفاجأة بشأن علاقة كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بإدارة ناديه.

واستبعدت إدارة نادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي من قائمة الفريق المسافرة إلى اليابان لخوض المعسكر الإعدادي للموسم الجديد، على خلفية إبداء اللاعب رغبته في الرحيل عن صفوف النادي عقب نهاية عقده.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ليكيب"، فإن كيليان مبابي سيكون بإمكانه مقاضاة نادي باريس سان جيرمان في حالة استمرار استبعاده من قائمة الفريق حتى 1 سبتمبر المقبل.

وانضم كيليان مبابي لصفوف باريس سان جيرمان قادمًا من فريق موناكو في صفقة إعارة مصحوبة بشرط شراء في نهاية الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، وتم تفعيل شرط الشراء في الصيف التالي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن باريس سان جيرمان قد يواجه العديد من العقوبات ومن بينها خرق العقد بسبب خطأ صاحب العمل.

وعرضت إدارة نادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي للبيع، في ظل استمرار رفضه تمديد عقده مع النادي.
وأفادت شبكة "سكاي سبورتس"، بأن إدارة النادي الباريسي وافقت على عرض نادي الهلال السعودي والمقدر بـ330 مليون يورو لضم اللاعب.
فيما سينتظر ريال مدريد حتى الأسبوع الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، قبل التقدم بعرض للتعاقد مع كيليان مبابي، والذي أبدى رغبته في الانتقال للفريق الملكي.

كيليان مبابي مبابي باريس سان جيرمان صفقة مبابي رحيل مبابي

الأكثر قراءة

وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات وترقيات الشرطة 2023 خلال ساعات

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

يسرق 10 آلاف دولار من والده.. ويسقط بيد شرطة المعادى

"الدفاع الجوى" تنظم المؤتمر العلمى الدولى الثالث للاتصالات "ITC-Egypt 2023"

المستشار محمد خفاجي: المرافعات الإلكترونية تغزو جلسات المحاكم الدولية

استبعاد مدير مدرسة بتهمة تحصيل مبالغ مالية من أولياء الأمور في القليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

ماجد حبته

قوارب الموت.. مسار روما

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا