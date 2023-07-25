محافظ بني سويف وسفير كوريا الجنوبية يتفقدان الجامعة التكنولوجية

أكد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم أن إنشاء جامعة تكنولوجية على أرض بني سويف "ضمن 3 جامعات تم افتتاحها على مستوى الجمهورية" يعد ترجمة عملية لتوجيهات القيادة السياسية بتنمية الصعيد، والتي أضافت ميزة تنافسية للمحافظة وعززت الميزات النسبية الأخرى، خاصة في مجالات الاستثمار والصناعة والتصنيع الزراعي وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وغيرها من القطاعات التي تمتلك فيها بني سويف فرصًا واعدة. وأشار إلى أن المشروع القومي الذي يتم تنفيذه في مجال التعليم التكنولوجي، من خلال إنشاء جامعات ذات مستوى عالمي.

ويأتي هذا في إطار رؤية 2030 التي تشمل خططًا طموحة لتحقيق نقلة نوعية في كل الجوانب، لاسيما وأن هذا النوع يدعم العمالة المصرية في الحصول على فرص عمل بسوق العمل محليًا وعالميًا، بجانب توفير عناصر متكاملة ومميزة ستمثل سواعد الوطن في استكمال جهود التنمية الشاملة. وأكد أن توجه الدولة لإنشاء 25 جامعة تكنولوجية تعد خطة طموحة ومميزة، وستؤدي إلى نتائج مثمرة ونوعية في مجال التعاون المصري الكوري.

وتابع محافظ بني سويف، قائلا: "أغتنم هذه المناسبة لأنقل شكر وتقدير أبناء بني سويف للرئيس عبد الفتاح السيسي، للنهج التنموي الذي شهده وما زال يشهده صعيد مصر بشكل عام، في ظل توجيهات سيادته لبوصلة التنمية نحو الصعيد، خاصة وأن بني سويف قد شهدت تنفيذ مشروعات قومية وخدمية، بلغت قيمتها حوالي 150 مليار جنيه خلال الـ 10 سنوات الماضية، وشملت كافة الخدمات والمرافق الحيوية، خاصة البنية التحتية، ووفرت عشرات الآلاف من فرص العمل "أثناء التنفيذ وبعده"، وهو ما جعل من بني سويف نقطة جذب واعدة للاستثمارات، وهيئت بيئة الأعمال لتنفيذ مشروعات خدمية، نتج عنها نقل بني سويف من مكان الأكثر فقرًا للأكثر جذبًا للاستثمارات، وأضافت تحسنًا ملموسًا على مستوى معيشة المواطنين".

جاء ذلك خلال زيارته، اليوم، للجامعة التكنولوجية بمدينة بني سويف شرق النيل، ضمن الاحتفال بتخريج أول دفعة من الكلية، وذلك بحضور السفير الكوري "كيم يونج هيون" على رأس وفد من سفارة دولة كوريا الجنوبية، ضم كل من كيم جين يونج، السيد كيم جي هيون، وأوه سان جون، بحضور الدكتور محمد خضر رئيس الجامعة.



وأعرب المحافظ عن سعادته بالتواجد في هذا اللقاء الذي يعقد بمقر الجامعة، التي تعد إحدى النتائج النوعية لعلاقات التعاون المميزة بين مصر وكوريا، لافتًا إلى أن علاقات التعاون بين البلدين الصديقين تستحق أن نطلق عليها "التجربة المصرية الكورية"، لامتدادها التاريخي ونتائجها المميزة على كافة الأصعدة، لاسيما وأن الـ 10 سنوات الماضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهدت انفتاحًا أكثر على الثقافات والتجارب العالمية المتنوعة، وتعزيزًا للعلاقات الدولية مع العالم، معربًا عن تقديره للسفير الكوري، لاسيما وأن أول زيارة له خارج القاهرة بعد توليه المسئولية مؤخرًا كانت من نصيب بني سويف، موجهًا التهنئة لخريجي الدفعة الأولى من الجامعة، وما تلقوه من علوم متنوعة ستنعكس بالإيجاب على المشاركة في تحقيق الخطط التنموية المصرية في شتى المجالات، معربًا عن ثقته وأمله في أن تكون تلك الدفعة نواة لجيل ينهض بمجال وصناعة التكنولوجيا والاتصال والمساهمة الفاعلة في أن تحقق مصر مكانًا يليق بها وبعقول أبنائها في هذا المجال "إقليميًا وعالميًا".

وأوضح المحافظ أنه على مدار أكثر من 3 أعوام يتم العمل من خلال استراتيجية تنموية عامة محلية، تعد الأولى من نوعها على مستوى محافظات مصر، تم إطلاقها في ديسمبر 2020، وصدرت توجيهات من الحكومة بتعميمها، وتشمل 6 قطاعات اقتصادية رئيسية وهي: الصناعة، الزراعة، السياحة، النقل واللوجستيات، الاتصالات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمتلك فيها بني سويف مزايا نسبية وتنافسية تجعلها محافظة واعدة وقبلة للاستثمار، ومن ثم مزيد من فرص العمل للخريجين.

وأشار المحافظ إلى رؤيته لتعزيز توجه الدولة المصرية في ربط الخريجين الجدد بسوق العمل، من خلال الشراكة التنموية والتعاون مع الشركاء الفاعلين لدعم التعاون في مجالات مختلفة تهدف إلى صقل مهارات الطلاب وإكسابهم الخبرة العملية اللازمة لدخول سوق العمل. كما أكد أن الدراسة الأكاديمية والعلمية لم تعد كافية للحصول على فرص عمل متميزة في عصر يتسم بالتطور المتلاحق والمتسارع في جميع مكوناته وعناصره. تم توقيع أكثر من 40 اتفاقية تعاون في قطاعات تنموية متنوعة خلال تلك الفترة، بما في ذلك التعاون في مجال ربط الخريجين بسوق العمل بشكل مباشر.

وفي المقابل، أكد السفير الكوري حرص بلاده على دعم التعاون بين جامعات مصر ونظيراتها الكورية، من خلال المنح وتدريب الطلاب المصريين في الجامعات الكورية، مشيدًا بقرار القيادة السياسية المصرية بإنشاء الجامعات التكنولوجية باعتبارها نقلة مهمة في استحداث مسار في مجال التعليم المهني التكنولوجي ضمن الخطوات العملية المنفذة في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

فيما استعرض رئيس الجامعة عرضاً عن الجامعة الكنولوجية، واشتمل على الإمكانات المادية والبشرية المتاحة والشهادات التي تمنحها الجامعة وفقاً لرؤية ورسالة وأهداف إستراتيجيات تسير من خلاها الجامعة في إطار رؤية مصر 2030، مستعرضاً الشراكات مع كبريات الشركات لتوفير فرص عمل للخريجين، وأنه يتم التدريب والتدريس على أحدث نظم التعليم وفقاً لمزيج من الطرق الكورية والمصرية ، مستعرضاً الرؤية المستقبلية للجامعة ، التي تشتمل على الأهداف الاستراتيجية، ومن أهمها أن تكون الجامعة مركزاً مهماً في تخريج كوادر ذات مستوى عال في مجالات تكنولوجيا الاتصالات.

وتضمنت الزيارة جولة داخل الجامعة شملت قاعات المحاضرات والمعامل المُجهزة ومكتبة الوسائط الرقمية، ملاعب خماسية وكافتيريا ومنطقة خدمات، والإطلاع على طبيعة ونظام الدراسة وسير العملية التعليمية بالجامعة، وكيف تدار المنظومة والآليات المتبعة ،حسب أعلى المعايير التعليمية والجودة المطلوبة، حيث تقوم الجامعة بتدريس برنامجين دراسيين الأول برنامج ميكاترونكس الذي يتسم بالطابع التطبيقي والتكنولوجي لاكساب الطلاب خلفية معرفية في مجال الميكانيكا والكهرباء والمعلوماتية وتنمية مهاراتهم باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية والبرنامج الثاني خاص بتكنولوجيا المعلومات ويهدف إلى إعداد وحفظ واسترجاع النسخ الإلكترونية من الوثائق والمراجع وتشخيص أعطال الحاسب الآلي، وإدارة نظم وموارد تشغيل شبكات الحاسب.

3

1