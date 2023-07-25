الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وفاة شخص فى حادث تصادم بالشرقية

جريدة الدستور

لقى شخص مصرعه إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى جامبو بالطريق الإقليمي أمام الكارتة، بمحافظة الشرقية.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس باستقبال "كرم. ع. ع"، مقيم العبور "جثة هامدة"، وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابته التي أودت بحياته إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى جامبو بالطريق الإقليمي أمام الكارتة.

وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى بلبيس تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة للتحقيق.

مصرع الطريق الإقليمي محافظة الشرقية مشرحة المستشفى النيابة العامة

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