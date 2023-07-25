الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس تاجر مخدرات ضبط بـ600 "طربة حشيش" و6 آلاف قرص مخدر فى الإسكندرية

حشيش
حشيش

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 600 طربة حشيش و6000 قرص مخدر لعقار الترامادول وبندقية خرطوش وطبنجة صوت، بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذا من دائرة قسم شرطة برج العرب مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين عقب تقنين الإجراءات وألقي القبض عليه حال وجوده بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبتفتيشه عثر بحوزته على 600 طربة من مخدر الحشيش وزنت 60 كيلو جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول، كما ضبط بمسكنه كمية من مخدر الحشيش وزنت 140 كيلو جراما و6000 قرص مخدر لعقار الترامادول وبندقية خرطوش وطبنجة صوت.

وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.

إتخاذ الإجراءات القانونية الاتجار بالمواد المخدرة الحشيش بالاسكندرية برج العرب بالإسكندرية

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