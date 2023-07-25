"الري": اجتماع اللجنة الفنية بين مصر والكونغو لمتابعة مشروعات التعاون

أعلن قطاع مياه النيل التابع لوزارة الموارد المائية والري، عن عقد اجتماع للجنة الفنية الاستشارية افتراضياً لمتابعة تقدم سير العمل في أنشطة مشروعات التعاون الثنائي، ومتابعة تنفيذ بروتوكول التعاون بين مصر والكونغو لمشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية في الكونغو.



وتهدف اجتماعات اللجنة الفنية الاستشارية، لمتابعة التقدم المحرز في أنشطة المشروعات وإزالة أي معوقات تواجه أنشطة المشروعات.



كما تأتي هذه الاجتماعات الدورية تأكيداً على خصوصية العلاقات الإستراتيجية التي تربط مصر والكونغو الديمقراطية في مجال الموارد المائية والري والتي تشمل العديد من المشروعات التنموية مثل إنشاء 12 محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية في نطاق العاصمة الكونغولية كينشاسا بهدف توفير مياه الشرب النقية للمواطنين في المناطق البعيدة عن مصادر المياه وتهدف المحطة الواحدة الى خدمة ما يقرب من 5000 نسمة والتي ستساعدهم على الاستقرار في مناطق تواجد المياه والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.



كما ناقشت اللجنة الفنية الاستشارية التقدم المحرز في تشغيل مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية الذي تم إنشائه في العاصمة كينشاسا، وتزويده بأحدث الأجهزة ونظم التنبؤات بالإضافة إلى تدريب الكوادر الفنية المسئولة عن تشغيل المركز لاكتساب الخبرات اللازمة في تقنيات التنبؤ بالفيضانات ويقوم والذي يقوم مركز التنبؤ بدور فعّال في حماية المواطنين في الفيضانات والإنذار المبكر في العديد من المناطق بالكونغو، ما أدى إلى استعداد المواطنين تجاهها.



كما أكدت اللجنة الفنية الاستشارية المشتركة في أهمية رفع القدرات الفنية والمهارية للكوادر الفنية الكونغولية في مختلف المجالات ذات الصلة بالموارد المائية والري، حيث اتفقت اللجنة على برنامج التدريبي للكوادر الكونغولية والمقترح تنفيذها خلال العام المالي 2023/2024 بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية ومركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري التابع للوزارة.



وحرصاً من الوزارة على نقل الخبرات المصرية في مجال الزراعة والري إلى الكونغو الديمقراطية، تم مناقشة مشروع تطبيق نظم الري الحديث في الكونغو الديمقراطية بهدف تعميم فكرة الري الحديث بالكونغو وتدريب المزارعين الكونغوليين على أنظمة وأساليب الزراعة الحديثة.



واختتمت اللجنة الفنية الاستشارية أعمالها بالاتفاق على المتابعة الدورية وعقد الاجتماعات بصورة دورية لإزالة أي معوقات تواجه سير العمل في المشروعات لتحقيق التنمية والرخاء لمواطني الكونغو.