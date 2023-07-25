"الدفاع الروسية": أوكرانيا شنت محاولة فاشلة لمهاجمة سفينة تابعة لأسطول البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أوكرانيا قامت بشن محاولة فاشلة لمهاجمة سفينة تابعة لأسطول البحر الأسود، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وأكدت وزارة الدفاع أن سفينة أسطول البحر الأسود “سيرجي كوتوف” دمرت الزورقين الأوكرانيين دون وقوع إصابات، مضيفة أن السفينة تواصل أداء المهام الموكلة إليها في منطقة سيفاستوبول.

وفي شهر يونيو الماضي أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة أوكرانية لاستهداف سفينة تابعة لأسطول البحر الأسود، وتؤكد أنّ محاولة الهجوم لم تسفر عن أي أضرار.