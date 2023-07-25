الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الدفاع الروسية": أوكرانيا شنت محاولة فاشلة لمهاجمة سفينة تابعة لأسطول البحر الأسود

جريدة الدستور

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أوكرانيا قامت بشن محاولة فاشلة لمهاجمة سفينة تابعة لأسطول البحر الأسود، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وأكدت وزارة الدفاع أن سفينة أسطول البحر الأسود “سيرجي كوتوف” دمرت الزورقين الأوكرانيين دون وقوع إصابات، مضيفة أن السفينة تواصل أداء المهام الموكلة إليها في منطقة سيفاستوبول.

وفي شهر يونيو الماضي أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة أوكرانية لاستهداف سفينة تابعة لأسطول البحر الأسود، وتؤكد أنّ محاولة الهجوم لم تسفر عن أي أضرار.

الدفاع الروسية أوكرانيا روسيا وزارة الدفاع الروسية محاولة أوكرانية أسطول البحر الأسود سفينة تابعة لأسطول البحر الأسود

الأكثر قراءة

هل ستفرض شركات الاتصالات 10 قروش على متلقي المكالمات بدءا من أغسطس؟

العثور على جثة فتاة فى مدخل منزل بالمعادى

شوبير يكشف آخر كواليس انتقال الشناوى للنصر السعودى (فيديو)

مشاجرة تنتهى بقتيل فى دار السلام

ينهى حياة جاره بالرصاص فى السلام.. والشرطة تلاحقه

إصابة 5 أشخاص فى تصادم سيارتين بكوبرى دهشور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

ماجد حبته

قوارب الموت.. مسار روما

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا