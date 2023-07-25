الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد تقديم إدارة ريال مدريد عرضها لضم مبابى

كيليان مبابي
كيليان مبابي

كشفت تقارير صحفية، عن موقف إدارة نادي ريال مدريد الإسباني من التقدم بعرض للحصول على خدمات الدولي الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتحوم الشكوك حول مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان بعد استبعاده من رحلة الفريق إلى اليابان ضمن استعداداته للموسم المقبل.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ليكيب"، فإن إدارة ريال مدريد ستنتظر حتى الأسبوع الأخير من سوق الانتقالات؛ للتقدم بعرض لضم كيليان مبابي لصفوف الفريق.
وانضم كيليان مبابي لصفوف باريس سان جيرمان قادمًا من فريق موناكو في صفقة إعارة مصحوبة بشرط شراء في نهاية الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، وتم تفعيل شرط الشراء في الصيف التالي.

وأفادت "ليكيب"، بأن ريال مدريد يريد ضم مبابي بأرخص سعر ممكن، خاصة أن اللاعب يرغب في الانضمام لصفوف ريال مدريد.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن مبابي لا يفكر في الانتقال للدوري السعودي، ويرغب في الانضمام لصفوف ريال مدريد فقط.

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