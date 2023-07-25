الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنفيذ المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا" بقصر ثقافة طنطا

صورة من الحدث
صورة من الحدث

واصل قصر ثقافة الطفل بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، إقامة المعارض الفنية لمواهب المحافظة ، وذلك في إطار المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا"، التي أطلقتها الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

 وشهد قصر ثقافة الطفل بمدينة طنطا، توافد العديد من المهتمين بالشأن الفني بالمحافظة لحضور فعاليات المعرض الفني الذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.  

وفي هذا السياق، افتتح منتصر الفولي مدير القصر، يصاحبه الدكتور ماهر عراقيب، أستاذ الخزف المساعد بكلية التربية الفنية بجامعة المنيا، ومهندس الديكور الفنان سمير زيدان، والرائد متقاعد مجدي عبد السلام، والشاعر محمد أبو اليزيد ، فعاليات المعرض الذي ضم العديد من اللوحات الفنية للموهبة الصغيرة جيسي مينا مدحت، والموهبة الصغيرة كادي ممتاز عاصم، الطالبتين في مدرسة السلام الخاصة للغات بطنطا، حيث عبرت اللوحات عن أهم مدارس الفن التشكيلي في العالم، ومنها الواقعية، والتجريدية، الكلاسيكية، والسريالية.


ومن جانبه، عبر الدكتور ماهر عراقيب ، عن سعادته البالغة من المستوى الفني الذي أظهرته اللوحات الفنية، مشيرا إلى تمتع الموهبتين الصغيرتين لحس فني من خلال العديد من التفاصيل الفنية واستخدام الألوان المناسبة في اللوحات، كما وقدم أستاذ الخزف المساعد بكلية التربية الفنية بجامعة المنيا شكره وتقديره لقصور الثقافة على حرصها إقامة مثل تلك الفعاليات الفنية، التي تأتي في إطار البحث عن المواهب الصغيرة والشابة في محافظات مصر.

تنفيذ اطار المبادرة الصيفية ثقافتنا إجازتنا بقصر ثقافة

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