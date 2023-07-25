شوبير يكشف آخر كواليس انتقال الشناوى للنصر السعودى (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد شوبير آخر كواليس انتقال محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي لنادي النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

شوبير: الشناوي كلمة السر في انتقال علي لطفي لنادي زد

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية، صباح اليوم الثلاثاء: "حدث تواصل بيني وبين أحد المسئولين بنادي النصر للوقوف على مستجدات انتقال الشناوي".

وأضاف: "تم إبلاغي من قبل مسئولى النصر أن الشناوي أحد الحراس المطروحين أمامنا وليس الأساسي، هناك مفاوضات مع حراس أجانب".

وأشار إلى أن نادي النصر يفاضل التعاقد مع حراس أجانب، إلا أن الشناوي مازال موجودًا في الصورة، بناء على تواصل مستمر مع مسئول كبير بنادي النصر، طلب منه الصبر وعدم الاستعجال.

وألمح: "الأهلي أعطى للشناوي مهلة 48 ساعة، لحسم موقفه النهائي سواء بالاستمرار أو الرحيل للسعودية".

وواصل: "هناك جلسة تمت بين سيف زاهر سيف رئيس زد مع خالد عبدالقادر عضو شركة الكرة بالأحمر أمس الأول الأحد، لحسم صفقة على لطفي".

وأكمل: "تم الاتفاق نهائيًا بانتقال على لطفي للنادي الصاعد حديثًا لدوري الأضواء الموسم المقبل، بعد موافقة الجهاز الفني للأهلي بقيادة كولر".

وأردف: "كان من المفترض أن يتم أمس الإثنين إرسال عقود انتقال علي لطفي النهائية لنادي زد، إلا أن عدم حسم الشناوي موقفه أجل الصفقة".

وأتم قائلًا: "مسئولو الأهلي طلبوا من نادي زد تأجيل الموضوع لمدة ثلاثة أيام فقط، حيث لم يأخد أكثر من 48 لـ72 ساعة".

ارتبط اسم محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، بالانتقال لنادي النصر السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد أدائه المميز مع المارد الأحمر الموسم الحالي، وقيادته الفريق لحصد ألقاب كثيرة هذا الموسم مثل كأس مصر والدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا والسوبر المصري.