رئيس الضرائب: مستمرون فى تنظيم ندوات التوعية للمصدرين والمستوردين

قال الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب، إنه بمناسبة بدء الربط بين المنظومة الجمركية "نافذة" ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنح مهلة للحالات الاستيرادية الطارئة فقط لتوفيق أوضاعها حتى الأول من أغسطس ٢٠٢٣، وكذلك مد التشغيل التجريبي للصادرات حتى الأول من سبتمبر ٢٠٢٣، فإن مصلحة الضرائب مستمرة في تنظيم ندوات التوعية الضريبية أون لاين للمصدرين والمستوردين حول منظومة الفاتورة الإلكترونية والربط بينها وبين منظومة نافذة.

ولفت في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن ذلك يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع فى تمام الساعة السادسة مساء، موضحًا أنه يتم الإعلان عن مواعيد هذه الندوات والرابط الخاص بها من خلال الصفحات الرسمية للمصلحة على "فيسبوك، وتويتر، وإنستجرام"، وكذلك على الموقع الإلكتروني للمصلحة.

وأشار إلى توفير كل الأدلة الإرشادية الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، من خلال الرابط الخاص بدليلك للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية.

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-invoice-services

وأضاف أنه تم إنشاء جروبات على الواتس آب تضم عددا كبيرا من المصدرين والمستوردين، ويتم من خلال هذه الجروبات الرد على كل الأسئلة والاستفسارات وتقديم حلول للعديد من المشكلات التي تواجه المصدرين والمستوردين بخصوص الربط بين منظومة نافذة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية.

ونوه بأنه يمكن للمصدرين والمستوردين التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل الخاص بمصلحة الضرائب على الخط الساخن ١٦٣٩٥؛ لمساعدتهم فى الانضمام لهذه الجروبات على "واتس آب".

وأشار إلى أن الهدف من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية هو القضاء على التقديرات الجزافية والعمل على إرساء العدالة الضريبية، وذلك استنادا إلى الفاتورة الإلكترونية التي يتم مطابقتها مع الإقرارات الضريبية المقدمة من كافة أطراف المعاملات التجارية والخدمية.