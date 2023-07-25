"ذا أثلتيك": نضج بيلينجهام يثير إعجاب مسئولي ريال مدريد

أثار الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، إعجاب مسئولي النادي خلال الأيام الماضية.

وانضم بيلينجهام لصفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني، في صفقة بلغت قيمتها المعلنة 103 ملايين يورو، بالإضافة إلى بعض الحوافز والمتغيرات، بعقد يمتد حتى 2029.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "ذا أثلتيك"، فإن مسئولي ريال مدريد معجبون بنضج بيلينجهام والطريقة التي تأقلم بها على الأجواء في الفريق، ليس فقط بين زملائه ولكن أيضًا مع المدربين وطاقم العمل في النادي.

وأفادت الشبكة، بأن بيلينجهام يحاول دائمًا تعلم أشياء جديدة ويوجه الأسئلة إلى أنشيلوتي لمساعدته على التأقلم.

ولعب جود بيلينجهام 132 مباراة بقميص بروسيا دورتموند منذ انضمامه لصفوف الفريق، وسجل 24 هدفًا وصنع 25 لزملائه في الفريق، من أصل 177 مباراة لعبها وسجل 28 هدفًا وصنع 27.