مصرع طفلين إثر حريق شقة سكنية فى بولاق الدكرور

لقى طفلان مصرعهما بسبب اندلاع حريق داخل شقة سكنية في منطقة بولاق الدكرور، وتم نقل المتوفيين إلى المستشفى.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور.

وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه، ونتج عنه وفاة طفلين، وتم نقلهما إلى المستشفى، ويجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة ويستمعون لشهود العيان لكشف ملابسات الحريق بالكامل، وجارٍ تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.