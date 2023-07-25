الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

28 رحلة بالون طائر تحلق بـ550 سائحًا فى سماء الأقصر

رحلات البالون الطائر
رحلات البالون الطائر

شهدت سماء الأقصر باتجاه الضفة الغربية من النيل وأرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، تحليق 28 رحلة بالون طائر أقلت على متنها حوالى 550 سائحًا، وسط أجواء من البهجة والفرحة بين السائحين، حسبما يقول أحمد عبود، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

وأفاد البيان، بأنه رحلات البالون الطائر تقدم دعمًا كبيرًا للسائحين ووسائل بهجة وفرحة لهم خلال الرحلات، حيث خرج اليوم أكثر من 550 سائحًا من حول العالم على متن 28 رحلة بالون طائر.

وتشهد تلك الفترة تزايدًا كثيفًا وإقبالًا من السائحين على رحلات البالون الطائر، ويستمتع السائحون من حول العالم بأهم الرحلات السياحية التى تجذب الجميع فى البر الغربى بمحافظة الأقصر، حيث إنه تحتل محافظة الأقصر المركز الثالث عالميًا في ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر، وجميع الشركات العاملة فى البالون تطلق رحلاتها فى السماء بصورة يومية وسط التزام شديد بتعليمات الطيران المدني.

وتنشر تلك الرحلات في إضفاء رحلة ساحرة للأفواج السياحية من حول العالم فى السماء والسحاب، وتجعلهم يستمتعون بمشاهدة سحر المعالم الأثرية والمعابد والمقابر الفرعونية من الأعلى بجانب الطبيعة الخلابة للأقصر، حيث تقدم عدد كبير من الشركات السياحية لخدمة البالون الطائر والبالغ عددها 16 شركة، وتتراوح مدة الرحلة من 40 دقيقة إلى 60 دقيقة بارتفاع 2000 قدم عن أرض مدينة الأقصر، ويحمل البالون من 12 حتى 34 شخصًا.

وتبدأ رحلات البالون بالتحرك فى سماء الأقصر باتجاه الضفة الغربية من النيل، وتبدأ المشاهد تتغير وتتبدل أسفلك من حقول ومناظر طبيعية على ضفة نهر النيل، ثم الجزر المنتشرة فى مياه النهر الخالد، الذى استمد منه الفراعنة عظمتهم، لتمر بمعبد الملكة حتشبسوت الكامن في قلب الجبل، مرورًا بمعابد الرامسيوم وهابو وأمنحتب الثانى ومقابر وادى الملوك والملكات.

217363-سائحة-تستمتع-برحلة-البالون-غرب-الأقصر
217363-سائحة-تستمتع-برحلة-البالون-غرب-الأقصر
268405-البالون-الطائر-يحلق-فوق-المناطق-الزراعية-غرب-الأقصر
268405-البالون-الطائر-يحلق-فوق-المناطق-الزراعية-غرب-الأقصر
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