رئيس جامعة بنها يشهد حفل تخريج الدفعة 37 بكلية الطب البيطري

شهد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، حفل تخريج الدفعة 37 بكلية الطب البيطري دفعة المرحوم محمد ممدوح، جاء ذلك بحضور الدكتورة أماني عباس عميد كلية الطب البيطري، ووكلاء الكلية، والدكتور خالد سليم نقيب عام الأطباء البيطريين، والدكتور مجدي فؤاد نقيب الأطباء البيطريين بالقليوبية، والدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري، والدكتورة لمياء عطيه مدير معهد البحوث الحيوانية ببنها، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب الخريجين.

وخلال الحفل، استهل الدكتور جمال سوسة، كلمته بتقديم التهنئة للخريجين لتحقيقهم هذا الإنجاز الذي يستحق التقدير بعد سنوات من العمل والجهد، كما قدم الشكر لأولياء الأمور الذين يحصدون اليوم ثمار جهدهم وعطائهم متمنيا للجميع دوام النجاح في المستقبل وأن يحفظهم لخدمة المجتمع والوطن.

وأضاف أنه يحمل مشاعر الفخر والاعتزاز لانتمائه إلى هذه الكلية العظيمة التي تعلم بها على مدار خمس سنوات واستطاع أن يحقق تفوقا سواء على مستوى الدراسة أو على مستوى الأنشطة والمسابقات التي قام بالاشتراك بها للتطوير من ذاته ورفع اسم الكلية عاليا، وتعيينه معيدا ثم تدرجه في الدرجات العلمية إلى درجة أستاذ ثم عميدا للكلية، ثم شغله عدة مناصب إدارية بالجامعة، وثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعيينه رئيسا للجامعة.

وأكد سوسة، أن جامعة بنها على العهد ماضية تبني العقول وتصوغ القلوب لتسهم في بناء الإنسان أعظم ثروات الوطن وأساس تقدمه وعلوه ونجاحه، وأن أعظم ثروات الأمم علي الإطلاق هو الإنسان وعليه فإن حسن استفاده الأمم من ثرواتها الطبيعية إنما يعتمد على رصيدها وكفاءة ثرواتها من البشر المسلحين بالعلم المتمكنين من أدوات البحث والتطوير.

كما أكد رئيس الجامعة أن النجاح لن يكون سهلا فشروطه اللازمة هي المثابرة والانفتاح على الثقافات والأفكار والتفكير المنطقي والإبداع والقدرة على التعلم مدى الحياة ، وإدراكا وإسهاما من الجامعة لتحقيق ذلك فقد أخذت على عاتقها تمكين طلابها لبناء قدراتهم وبث طاقاتهم الكامنة لتنير الدروب وتصوغ الحلول وتسهم في صنع مستقبل عامر بالأمل مشرق بالإنجاز، وتؤهلهم لكي يتبوؤون مناصب قيادية في التعليم والسياسة والاقتصاد والمجتمع المدني.

ومن جهتها، قالت الدكتور أماني عباس، عميد كلية الطب البيطري، إن الكلية تعمل علي تقديم خريج للمجتمع يمتلك المعارف والمهارات والجدارات التي تمكنه من مواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي، كما أنها تعمل على تهيئة الخريج لمجتمع متغير يتطلب تفاعلا إيجابيا تنفيذا لتوجه القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.